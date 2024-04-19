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Определились пары 1/2 финала Лиги Европы УЕФА

Определились пары 1/2 финала Лиги Европы УЕФА
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В четверг, 18 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которых были определены все полуфиналисты турнира. Таким образом, в 1/2 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы вышли итальянские «Рома» и «Аталанта», немецкий «Байер» и португальская «Бенфика».

Пары 1/2 финала Лиги Европы:

«Аталанта» — «Марсель»

«Рома» — «Байер»

Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы пройдут 2 мая, а ответные игры состоятся 9 мая. Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе «Авива».

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является испанская «Севилья». В финале прошлого розыгрыша турнира испанцы обыграли римскую «Рому» (1:1 — основное и дополнительное время, 4:1 — серия пенальти).

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