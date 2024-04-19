Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание 1/2 финала Лиги Европы: даты, время начала матчей

Расписание 1/2 финала Лиги Европы: даты, время начала матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались французский «Марсель» и португальская «Бенфика». Игра проходила на стадионе «Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 1:0 (2:2 по сумме двух матчей). В серии пенальти победу одержал «Марсель» (4:2), который стал последним участником 1/2 финала Лиги Европы.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
1 : 0
4 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мумбанья – 80'    

Расписание матчей 1/2 финала Лиги Европы:

первые матчи:

  • «Рома» — «Байер» (2 мая, 22:00 мск.);
  • «Марсель» — «Аталанта» (2 мая, 22:00 мск.);

ответные матчи:

  • «Байер» — «Рома» (9 мая, 22:00 мск.);
  • «Аталанта» — «Марсель» (9 мая, 22:00 мск.).

Действующим обладателем трофея является «Севилья», которая в финале прошлого розыгрыша обыграла итальянскую «Рому». Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказалась испанская команда — 4:1.

Календарь Лиги Европы
Материалы по теме
Расписание 1/2 финала Лиги чемпионов: даты, время начала матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android