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Расписание 1/2 финала Лиги чемпионов: даты, время начала матчей

Расписание 1/2 финала Лиги чемпионов: даты, время начала матчей
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом», в которым испанская команда одержала победу (1:1, 4:3 пен.). По итогам двухматчевого противостояния «Реал» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов. Таким образом, определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов:

первые матчи:

  • «Боруссия» Д — «ПСЖ» (30 апреля, 22:00 мск.);
  • «Бавария» — «Реал» Мадрид (30 апреля, 22:00 мск.);

ответные матчи:

  • «ПСЖ» — «Боруссия» Д (7 мая, 22:00 мск.);
  • «Реал» Мадрид — «Бавария» (7 мая, 22:00 мск.).

Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который в финале прошлого розыгрыша обыграл миланский «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте встречи.

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