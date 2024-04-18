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Расписание 1/2 финала Лиги чемпионов: даты, время начала матчей

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом», в которым испанская команда одержала победу (1:1, 4:3 пен.). По итогам двухматчевого противостояния «Реал» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов. Таким образом, определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов.

Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов:

первые матчи:

«Боруссия» Д — «ПСЖ» (30 апреля, 22:00 мск.);

«Бавария» — «Реал» Мадрид (30 апреля, 22:00 мск.);

ответные матчи:

«ПСЖ» — «Боруссия» Д (7 мая, 22:00 мск.);

«Реал» Мадрид — «Бавария» (7 мая, 22:00 мск.).

Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который в финале прошлого розыгрыша обыграл миланский «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Родри, отличившийся на 68-й минуте встречи.