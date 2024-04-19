Джан Пьеро Гасперини: мы хотим выиграть Лигу Европы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выход команды в 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы рады, что за последние годы внесли значительный вклад в повышение рейтинга итальянских клубов. Мы выбили из турнира отличную команду с отличным тренером. Мы хотим выиграть трофей. В моей карьере нет кубков, но много медалей, и сегодняшний вечер — одна из возможностей изменить это», — приводит слова Гасперини журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, вчера 18 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Аталанта» и английский «Ливерпуль». Англичане одержали победу со счётом 1:0, но уступили по сумме двух матчей (1:3).

В первой встрече «Аталанта» на выезде разгромила «Ливерпуль» со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Джанлука Скамакка (дважды) и Марио Пашалич.

В 1/2 финала Лиги Европы «Аталанта» сыграет с победителем пары «Марсель» — «Бенфика».