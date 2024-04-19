Клубы АПЛ не сыграют в полуфиналах ЛЧ и ЛЕ впервые за 9 лет

Клубы английской Премьер-лиги впервые с сезона-2014/2015 не сыграют в полуфинале Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, после вылета из Лиги Европы на стадии четвертьфинала «Ливерпуля» и «Вест Хэм Юнайтед» в двух главных европейских турнирах впервые за последние девять сезонов не осталось ни одного представителя АПЛ.

Ранее Лигу чемпионов покинули «Манчестер Сити» и «Арсенал», которые в 1/4 финала уступили мадридскому «Реалу» и мюнхенской «Баварии» соответственно. На групповом этапе из турнира вылетели «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед», которые заняли четвёртые места в осенней части еврокубка. Участие в Лиге Европы на стадии 1/8 финала также завершил «Брайтон».

Таким образом, единственной командой из чемпионата Англии, которая продолжает участие в еврокубках в этом сезоне – «Астон Вилла», которая под руководством Унаи Эмери вышла в полуфинал Лиги Конференций.

Юрген Клопп обратился к фанатской трибуне «Ливерпуля»: