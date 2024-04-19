Хаби Алонсо остался недоволен игрой «Байера» в матче с «Вест Хэмом» в Лиге Европы

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подвёл итоги ответной встречи 1/4 финала Лиги Европы с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1).

«Мы готовились к тому, что «Вест Хэм» будет давить очень сильно. Нам было не очень комфортно играть в нашей расстановке, мы не могли найти свою игру. Честно говоря, в первом тайме соперник был лучше, а мы чувствовали себя не в своей тарелке. Очень важно, что мы не пропустили второй или третий гол. Англичане были лучше нас

К счастью, мы изменили ситуацию в перерыве. И я счастлив, что мы прошли дальше. В Лиге Европы всегда бывают сложные моменты», – приводит слова Алонсо BBC.

Отметим, по сумме двух матчей (3:1) «Байер» вышел в 1/2 финала Лиги Европы, где сыграет с «Ромой». Отметим, что в этом сезоне леверкузенцы до сих пор не потерпели ни одного поражения в официальных встречах.

Материалы по теме Определились пары 1/2 финала Лиги Европы УЕФА

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»: