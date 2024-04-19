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Тони Кроос ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»

Тони Кроос ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос о своём будущем в команде.

«Это мой последний сезон в «Реале»? Пока точно не знаю», — приводит слова Крооса Madrid Universal в соцсетях.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Тони провёл за «Реал» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

«Реал» располагается на первой строчке испанской Примеры, в активе команды Карло Анчелотти 78 очков в 31 матче.

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