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Рио Фердинанд высказался о Джуде Беллингеме, после личного общения

Рио Фердинанд высказался о Джуде Беллингеме, после личного общения
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Бывший защитник «Манчестер Юнайдет» Рио Фердинанд высказался о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме, после личного общения.

«Если ваша дочь собирается привести кого-то домой… Хотелось бы, что она пришла с кем-то вроде него. Вот это парень!» – написал Фердинанд в соцсети Х (ранее твиттер).

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 35 матчей, забил 20 мячей и отдал 10 голевых передач.

После 31 тура «Реал» лидирует в чемпионате с 78 очками. Второе место занимает «Барселона» (70 очков).

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