Беллингем: перед началом игры с «Ман Сити» Анчелотти зевал, я подумал, что ему скучно

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о главном тренере мадридцев Карло Анчелотти.

«Его самая большая сила заключается в том, что он наделяет парней свободой. Некоторые команды играют чётко по системе, и им сложно противостоять, но наша сильная сторона — импровизация. Перед матчем с «Сити» я увидел Карло зевающим и спросил у него: «Босс, тебе скучно?» Он ответил: «Да. Ты должен выйти на поле и сделать всё, чтобы мне стало веселее». Карло уверен в себе. И это уверенность передаётся нам», — приводит слова Беллингема Tuttosport.

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Напомним, игроком мадридского клуба Беллингем стал прошлым летом. В «Реал» англичанин перебрался из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл 35 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт Джуда с мадридцами рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Беллингема в € 180 млн.