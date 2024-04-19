Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Фейха. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков: уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен тренер-иностранец

Роман Широков: уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен тренер-иностранец
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался об иностранцах в российском футболе.

«Возьмите якобы всеми любимый «Спартак». Я не понимаю, для чего сейчас приходит иностранец на место спортивного директора. Раньше, может быть, были эротические фантазии на тему того, что сейчас придёт иностранец — сразу будет всё самое лучшее. Мы больше 30 лет живём в этой парадигме. Они к нам приходили — и что? Лишь единицы что-то привносили сюда.

Вот пришли сейчас двое в «Спартак» — они даже не знают ни одного российского тренера. Уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен иностранец. Почему, например, не сделать сейчас ставку на молодых российских ребят в «Спартаке»?

Какой иностранец в том же «Спартаке» в последнее время что-то дал? Каррера? На багаже Аленичева. До этого Валера Карпин и другие стабильно были в тройке и постоянно участвовали в Лиге чемпионов. Было примерно то же самое, а, может, и лучше. Хуже не было точно. Я не знаю, чем вызван этот пиетет у спартаковских руководителей перед всей иностранщиной. Такое у многих», — рассказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Широков: люди в РФС немного оторваны от земли. Газпромовские деньги вскружили головы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android