Роман Широков: уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен тренер-иностранец

Бывший полузащитник, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался об иностранцах в российском футболе.

«Возьмите якобы всеми любимый «Спартак». Я не понимаю, для чего сейчас приходит иностранец на место спортивного директора. Раньше, может быть, были эротические фантазии на тему того, что сейчас придёт иностранец — сразу будет всё самое лучшее. Мы больше 30 лет живём в этой парадигме. Они к нам приходили — и что? Лишь единицы что-то привносили сюда.

Вот пришли сейчас двое в «Спартак» — они даже не знают ни одного российского тренера. Уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен иностранец. Почему, например, не сделать сейчас ставку на молодых российских ребят в «Спартаке»?

Какой иностранец в том же «Спартаке» в последнее время что-то дал? Каррера? На багаже Аленичева. До этого Валера Карпин и другие стабильно были в тройке и постоянно участвовали в Лиге чемпионов. Было примерно то же самое, а, может, и лучше. Хуже не было точно. Я не знаю, чем вызван этот пиетет у спартаковских руководителей перед всей иностранщиной. Такое у многих», — рассказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.