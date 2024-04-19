«Личка всегда будет востребован». Григорян высказался об игре московского «Динамо»

Бывший главный тренер множества российских команд Александр Григорян поделился мыслями о неудачной серии московского «Динамо» из трёх поражений, а также высказался о стиле футбола чешского наставника бело-голубых Марцела Лички. Напомним, в последних трёх турах чемпионата России «Динамо» потерпело три поражения, уступив «Ростову» (1:4), «Спартаку» (1:2) и «Уралу» (1:2).

«Команда не справилась с давлением из-за борьбы за чемпионство? Не согласен, что в этом была проблема. В матче с «Ростовом» у них вскрылись проблемы прессинга и невозможность противостоять слаженным атакам команды Валерия Карпина. В РПЛ мало кто так играет.

Поражение от «Спартака» нельзя отнести в минус команде, они провели качественный матч. Совершенно несправедливо по игре «Спартак» победил, и причиной этого был один человек, который провалил игру.

Есть сейчас масса плюсов в игре «Динамо». При той игре, что команда играла год назад под руководством Йокановича, его никто никуда не пригласит. Личка же будет востребован всегда. Потому что всегда приятно смотреть на его стиль футбола», — приводит слова Григоряна Metaratings.

Напомним, Марцел Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 года. Летом 2023 года чешский специалист стал главным тренером «Динамо».

После 23 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В ближайшем матче в рамках чемпионата России подопечные Лички встретятся с «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт 21 апреля, начало игры — в 14:00 мск.