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Жоаозиньо: уход Ивича из «Краснодара» был неожиданным, но Мусаев хороший тренер

Жоаозиньо: уход Ивича из «Краснодара» был неожиданным, но Мусаев хороший тренер
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Бывший нападающий «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал решение кубанского клуба уволить Владимира Ивича и пригласить на должность главного тренера команды Мурада Мусаева.

«Конечно, уход Ивича из «Краснодара» был неожиданным. Но Мусаев хороший тренер, он здорово работал в «Краснодаре». У «Краснодара» ещё есть шансы на чемпионство в этом сезоне. Чемпионат очень сложный, но он ещё не окончен», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сербский специалист занимал должность главного тренера «Краснодара» с января 2023 года по 13 марта 2024 года, когда с ним был расторгнут контракт. Под его руководством «быки» сыграли в 48 матчах во всех турнирах, в которых 27 раз выиграли, 11 раз сыграли вничью и 10 раз проиграли.

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