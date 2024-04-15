Григорян высказался о различиях между Ивичем и Мусаевым

Бывший главный тренер множества российских команд Александр Григорян высказался о разнице между нынешним главным тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым и Владимиром Ивичем, занимавшим этот пост до него, а также объяснил, за счёт чего «Зенит» превзошёл «быков» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу — 2:1.

«Краснодар» при Ивиче начал бы удерживать счёт 1:0. «Зенит» во втором тайме просто превзошёл своего соперника с помощью перестроений, которые были сделаны, а также лучшей физической подготовки. Ивич — тренер очень высокого уровня, но у них с Мусаевым совершенно разные подходы, разные ментальности. Конечно, «Краснодар» справится с этим стрессом», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.