Канунников: у Быстрова рот не закрывался, а Широков меня кривоногим обзывал

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников поделился воспоминаниями о совместной игре с Андреем Аршавиным, Александром Кержаковым, Владимиром Быстровым и Романом Широковым. Он рассказал, как ветераны «Зенита» относились к молодым игрокам и к нему в частности.

«Аршавин по-доброму относился, никогда не орал. Наоборот, подбадривал: «Давай, не тушуйся. Бери игру на себя, не бойся ошибиться». А вот от Кержакова, Быстрова, Анюкова, Денисова и Широкова постоянно прилетало. У Володьки Быстрова рот не закрывался. Еще и подкалывал: «Канун, ты голову опустил и втопил, как паровоз. Не зная куда, не зная зачем...» Широков кривоногим обзывал, всё время ворчал: «Ну выложи ты мяч как на блюдечке!» А я то не на ход отдам, то не в ту ногу», — приводит слова Канунникова «Спорт-экспресс».

Напомним, летом 2022 года у Канунникова истёк контракт с самарскими «Крыльями Советов», которые стали его последней профессиональной командой. Всего за карьеру он провёл 290 матчей, в которых забил 45 мячей и отдал 30 результативных передач. Сейчас Канунников выступает за «Чисто Питер» (медиаклуб «Зенита»).