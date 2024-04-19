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Томас Тухель прокомментировал решение Нагельсмана продлить контракт со сборной Германии

Томас Тухель прокомментировал решение Нагельсмана продлить контракт со сборной Германии
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал решение Юлиана Нагельсмана продлить контракт со сборной Германии. Напомним, специалист подписал соглашение, рассчитанное до лета 2026 года.

«Я ожидал этого, когда Руди Фёллер продлил свой контракт. Со стороны такое ощущение, что они хорошо работают вместе. Это придаёт сборной ясность, преемственность и, надеюсь, импульс к предстоящему Евро-2024», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, о продлении контракта с Нагельсманом Немецкий футбольный союз объявил сегодня, 19 апреля. Сборную Германии Юлиан возглавил в сентябре прошлого года. Ранее в своей профессиональной карьере 36-летний специалист возглавлял «Баварию», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Этим летом в Германии пройдёт чемпионат Европы по футболу. Подопечные Юлиана Нагельсмана начнут свой путь на турнире с группы A. Соперниками немецкой команды станут сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля.

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