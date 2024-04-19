Немецкий футбольный союз продлил контракт с Юлианом Нагельсманом

Пресс-служба Немецкого футбольного союза сообщила, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заключил новый контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Напомним, сборную Германии Нагельсман возглавил в сентябре прошлого года. Ранее в своей профессиональной карьере 36-летний специалист возглавлял «Баварию», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Весной в прессе появились слухи, что в услугах Юлиана заинтересованы английский «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария».

Этим летом в Германии пройдёт чемпионат Европы по футболу. Подопечные Юлиана Нагельсмана начнут свой путь на турнире с группы A. Соперниками немецкой команды станут сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля.