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Игрок «Спартака» Павел Маслов назвал самый тяжёлый период в карьере

Игрок «Спартака» Павел Маслов назвал самый тяжёлый период в карьере
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Защитник «Спартака» Павел Маслов встал на защиту голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука, допустившего результативные ошибки в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми, а также поделился воспоминаниями о самом тяжёлом периоде в своей карьере.

«Все накинулись на человека. Да, Лещук допустил ошибки, но их постоянно кто-то допускает. Со всеми бывает. Так нагнетать совсем неправильно по отношению к человеку.

Моя серия автоголов? Да, я пережил нечто подобное. Был очень неприятный период. Наверное, самый тяжёлый в карьере. Мы разбирали игры с Тедеско и штабом — я проводил прекрасные матчи, всё получалось, но на равном месте случались автоголы. Это ещё и получилось клубком — проводишь хорошую игру, но всё перечёркивается одной ошибкой», — приводит слова Маслова Sport24.

Напомним, Маслов перешёл в «Спартак» из «Спартака-2» в январе 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 600 тыс. В нынешнем сезоне Маслов сыграл четыре матча (225 минут), но голевыми действиями не отметился.

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