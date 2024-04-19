Роман Широков рассказал о единственном в карьере предложении из-за рубежа

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков рассказал о единственном в карьере предложении из зарубежного чемпионата. По словам футболиста, им интересовался «Борнмут», который в те времена боролся за выживание в английской Премьер-лиге.

«Я о них (предложениях) не знаю. Когда я уже был в «Спартаке», якобы что-то было. Но не срослось. Больше ни о чём не слышал.

Был интерес из команды АПЛ, которая шла внизу, но спаслась в том сезоне. Насколько помню, это был «Борнмут». У меня тоже был большой интерес, но не срослось. В итоге они взяли итальянца за хорошие деньги», — сказал Роман Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.