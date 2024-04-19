Защитник «Спартака» Чернов: «Зенит» больше держал мяч в конце, убивал время

Футболист «Спартака» Никита Чернов высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0).

— То, как прошла концовка, — «Зенит» не давил изо всех сил, «Спартак» не рисковал, чтобы забить, — следствие формулы Кубка, когда не вылетал никто?

— «Зенит» всё равно больше мяч держал в конце, убивал время. Мы чуть подсели, но и сопернику ничего особо не дали сделать, — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Напомним, ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся 17 апреля. Команды сыграли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 19:30 по московскому времени. Встреча завершилась ничейным результатом — 0:0. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.