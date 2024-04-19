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Максим Канунников: «Зенит» заплатил по $ 200 тыс. каждому игроку за победу над «Сибирью»

Максим Канунников: «Зенит» заплатил по $ 200 тыс. каждому игроку за победу над «Сибирью»
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Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников рассказал о самых больших премиальных, которые он получал в стане сине-бело-голубых. По его словам, «Зенит» заплатил по $ 200 тыс. каждому своему футболисту за победу в финальном матче Кубка России с «Сибирью». Игра прошла в 2010 году и завершилась со счётом 1:0 в пользу петербуржцев.

«Больше всего заплатили, когда в финале Кубка победили «Сибирь». Накануне расклад был такой: если играешь или выходишь на замену, получаешь $ 100 тыс. Остаёшься в запасе — 70.

После игры в раздевалку зашёл радостный Алексей Борисович (Миллер) и объявил: «Сегодня двойные! Всем!» Включая тех, кто был в заявке. Это значит, каждому — по $ 200 тыс.», — приводит слова Канунникова «Спорт-экспресс».

Напомним, Канунников перестал выступать на профессиональном уровне с лета 2022 года. После этого он успел поиграть в Медиалиге.

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