Максим Канунников: «Зенит» заплатил по $ 200 тыс. каждому игроку за победу над «Сибирью»

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников рассказал о самых больших премиальных, которые он получал в стане сине-бело-голубых. По его словам, «Зенит» заплатил по $ 200 тыс. каждому своему футболисту за победу в финальном матче Кубка России с «Сибирью». Игра прошла в 2010 году и завершилась со счётом 1:0 в пользу петербуржцев.

«Больше всего заплатили, когда в финале Кубка победили «Сибирь». Накануне расклад был такой: если играешь или выходишь на замену, получаешь $ 100 тыс. Остаёшься в запасе — 70.

После игры в раздевалку зашёл радостный Алексей Борисович (Миллер) и объявил: «Сегодня двойные! Всем!» Включая тех, кто был в заявке. Это значит, каждому — по $ 200 тыс.», — приводит слова Канунникова «Спорт-экспресс».

Напомним, Канунников перестал выступать на профессиональном уровне с лета 2022 года. После этого он успел поиграть в Медиалиге.