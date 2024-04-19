Агент Рыбуса: завершение карьеры? Об этом даже и речи нет

Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, заявил, что его подопечный не помышляет о завершении профессиональной карьеры футболиста.

«Завершение карьеры? Об этом даже и речи нет. Уверен, Мацей ещё поиграет, у всех бывают травмы. Надеемся, что эта полоса закончится и начнётся другая. В футбольных качествах Мацея сомневаться не приходится», – приводит слова Орещука «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл один матч. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Мацей Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 200 тыс.