Агент высказался о возможном продлении контракта Рыбуса с «Рубином»

Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, высказался о возможном продлении контракта футболиста с клубом.

«Сейчас главное, чтобы Мацей восстановился и начал играть. Для того чтобы продлить контракт, нужно играть. Пока мы ничего не обсуждали с «Рубином», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл один матч. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Мацей Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 200 тыс.