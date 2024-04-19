Тухель заявил, что покинет «Баварию», даже если она предложит ему остаться

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что покинет мюнхенский клуб, даже если руководство предложит ему остаться.

«Что, если «Бавария» попросит меня остаться после того, как Нагельсман продлил контракт со сборной Германии? У меня есть соглашение с клубом о расторжении контракта в июне, и оно остаётся в силе», — приводит слова Тухеля известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023. Контракт, который рассчитан до июня 2025 года, будет расторгнут уже этим летом.