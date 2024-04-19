Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: Пиняев довольно известен в Европе — может заиграть в АПЛ

Наумов: Пиняев довольно известен в Европе — может заиграть в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слухи об интересе к вингеру железнодорожников Сергею Пиняеву со стороны английских «Манчестер Сити» и «Челси».

«Что касается интереса к Пиняеву от «Челси» и «Манчестер Сити», то Сергей ведь был на стажировке в «Манчестер Юнайтед», английские специалисты наверняка его знают. Я читаю разную информацию: Сергей довольно известный молодой человек в Европе, считается наиболее перспективным футболистом. А недавно его добавили в топ-100 лучших молодых игроков Европы. Неудивительно, что им интересуются, такие футболисты на виду. Перспективы у Пиняева есть, играет в РПЛ. Да, не всё получается пока, но он вполне может заиграть в английском футболе.

Но важно, в какой клуб и обстановку он попадёт. Адаптация в новой стране — всегда тяжело, особенно для молодых. Помню, мы года два решали вопрос по Динияру Билялетдинову в «Эвертоне». Он готовился, язык изучал, культуру Англии. Всё это надо знать, иначе трудно прижиться в стране. Если Пиняев на это готов, то пусть дерзает. Ничего плохого я в этом не вижу», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» и «Челси» интересуются Пиняевым — HITC
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android