Наумов: Пиняев довольно известен в Европе — может заиграть в АПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слухи об интересе к вингеру железнодорожников Сергею Пиняеву со стороны английских «Манчестер Сити» и «Челси».

«Что касается интереса к Пиняеву от «Челси» и «Манчестер Сити», то Сергей ведь был на стажировке в «Манчестер Юнайтед», английские специалисты наверняка его знают. Я читаю разную информацию: Сергей довольно известный молодой человек в Европе, считается наиболее перспективным футболистом. А недавно его добавили в топ-100 лучших молодых игроков Европы. Неудивительно, что им интересуются, такие футболисты на виду. Перспективы у Пиняева есть, играет в РПЛ. Да, не всё получается пока, но он вполне может заиграть в английском футболе.

Но важно, в какой клуб и обстановку он попадёт. Адаптация в новой стране — всегда тяжело, особенно для молодых. Помню, мы года два решали вопрос по Динияру Билялетдинову в «Эвертоне». Он готовился, язык изучал, культуру Англии. Всё это надо знать, иначе трудно прижиться в стране. Если Пиняев на это готов, то пусть дерзает. Ничего плохого я в этом не вижу», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.