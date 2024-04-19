Шалимов: «Зенит» доминировал над «Спартаком», но героем матча стал Максименко

Известный российский тренер и бывший футболист Игорь Шалимов высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» (0:0).

«Моментов для гола было предостаточно, «Зенит» доминировал и, такое впечатление, если бы было очень нужно, дожал бы — как это команда неоднократно делала. Но здесь героем стал Максименко. Александр очень хорош в раме — великолепная реакция, приём мяча. Он видит перед отражением удара и расположение игроков соперника, и старается отбить туда, где есть свои, или на угловой», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся 17 апреля. Команды сыграли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 19:30 по московскому времени. Встреча завершилась ничейным результатом — 0:0. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счётом 2:1. В составе сине-бело-голубых дубль оформил Педро. За «Спартак» забил Манфред Угальде.