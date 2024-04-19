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Наумов: «Локомотив» набирает ход, но после ЦСКА остался горький осадок

Наумов: «Локомотив» набирает ход, но после ЦСКА остался горький осадок
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о текущей форме железнодорожников, а также поделился мнением о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Напомним, встреча пройдёт в Казани 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» сейчас потихоньку набирает ход. После матча с ЦСКА остался горький осадок, потому что не удалось победить, ведя 3:1. Плохо, что отдали победу при полном преимуществе. «Локомотиву» отступать некуда — должен обыграть «Рубин» в гостях», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 23 матча. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 47 очков.

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