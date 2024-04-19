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Наумов: «Локомотив» набирает ход, но после ЦСКА остался горький осадок

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о текущей форме железнодорожников, а также поделился мнением о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Напомним, встреча пройдёт в Казани 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Локомотив» сейчас потихоньку набирает ход. После матча с ЦСКА остался горький осадок, потому что не удалось победить, ведя 3:1. Плохо, что отдали победу при полном преимуществе. «Локомотиву» отступать некуда — должен обыграть «Рубин» в гостях», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 23 матча. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 47 очков.