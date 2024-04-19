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Григорян: Абаскаль поступил с Джикией как неопытный тренер, хотя он и есть неопытный

Григорян: Абаскаль поступил с Джикией как неопытный тренер, хотя он и есть неопытный
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Бывший главный тренер множества российских команд Александр Григорян поделился мыслями о конфликтной ситуации между защитником «Спартака» Георгием Джикией и экс-наставником красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Джикия пропустил очень много, ему сейчас будет непросто играть. Абаскаль с ним поступил как неопытный тренер, хотя он и есть неопытный. Надо было считаться с тем, что Джикия — лидер команды, и выстраивать отношения с ним так, чтобы не было конфликтной ситуации», — приводит слова Григоряна Metaratings.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь 11 неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

35-летний Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года. В феврале 2023-го клуб продлил с ним контракт до лета 2025 года. После увольнения испанского специалиста исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Владимир Слишкович.

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