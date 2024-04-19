Экс-игрок «Баварии»: поставил бы Нойера в один ряд с Месси по значимости в истории футбола

Бывший нападающий «Баварии» Марио Гомес, ныне занимающий должность в тренерском штабе сборной Германии, поделился мнением о значимости голкипера мюнхнецев Мануэля Нойера для истории футбола.

«Я бы поставил Мануэля Нойера в один ряд с Месси по значимости в истории футбола. Не знаю, осознаём ли мы в полной мере весь опыт, полученный от вратаря, который произвёл революцию в игре! Мы поймём это только через 20 лет», — приводит слова Гомеса Euro Foot в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на подкаст Phrasen Mäher.

В нынешнем сезоне 38-летний вратарь провёл 26 матчей во всех турнирах, отыграв в 10 из них «на ноль». Действующий контракт Мануэля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.