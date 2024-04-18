Голкипер «Баварии» Нойер стал рекордсменом Лиги чемпионов по «сухим» матчам

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер стал рекордсменом Лиги чемпионов УЕФА по количеству «сухих» матчей, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Напомним, в ответном матче 1/4 финала турнира с «Арсеналом» (1:0) немецкий голкипер сохранил свои ворота в неприкасновенности и помог своей команде выйти в полуфинал. Эта встреча стала 58-й для Нойера, сыгранной «на ноль».

Топ-5 голкипер по количеству «сухих» матчей в Лиге чемпионов:

1. Мануэль Нойер — 58;

2. Икер Касильяс — 57;

3. Джанлуиджи Буффон — 52;

4. Эдвин ван дер Сар — 50;

5. Петр Чех — 47.

В нынешнем сезоне 38-летний вратарь провёл 26 матча во всех турнирах, 10 из них отстояв «на ноль». Действующий контракт Мануэля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.