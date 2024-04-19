Тренер «Фиорентины» Итальяно поцеловал замужнюю журналистку после гола в матче ЛК

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поцеловал итальянскую журналистку Ванессу Леонарди после того, как его команда забила гол в первом экстра-тайме матча 1/4 финала Лиги конференций с «Викторией Пльзень» (д.в. 2:0).

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Поцелуй произошёл в тот момент, когда Итальяно бурно праздновал забитый мяч.

Как сообщает Italy 24 Press News, Итальяно находится в браке и у него есть двое детей. В свою очередь, Леонарди замужем за спортивным журналистом Маурицио Компаньони.

Напомним, счёт был открыт на второй минуте первого экста-тайма. Гол забил нападающий «фиалок» Николас Гонсалес. На 108-й минуте защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги забил второй гол своей команды. Благодаря этой победе команда Итальяно вышла в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с «Брюгге».