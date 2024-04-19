Тен Хаг: заставила ли игра Санчо пересмотреть отношение к нему? Нет, ведь дело не в игре

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, следит ли он за выступлениями крайнего нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, арендованного у «красных дьяволов».

«Конечно, я слежу за международным футболом и за футболистами, выступающими в аренде в других клубах. Матч «Боруссии» с мадридским «Атлетико» был фантастическим. Санчо показал отличную игру, это хорошая новость. Он внёс свой вклад в результат «Боруссии».

Изменилось ли что-нибудь относительно будущего Санчо в «Манчестер Юнайтед»? Нет, мы знаем, что Джейдон Санчо — фантастический футболист, это не сюрприз для нас. Проблема не в этом», — приводит слова тен Хага BBC.

Напомним, в начале сезона у тен Хага и Санчо возник конфликт, из-за которого нидерландский специалист перестал выпускать англичанина на поле. Действующий контракт Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года.