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Тен Хаг отреагировал на ситуацию с Гарначо, лайкнувшим пост с критикой тренера «Юнайтед»

Тен Хаг отреагировал на ситуацию с Гарначо, лайкнувшим пост с критикой тренера «Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ситуации с 19-летним крайним нападающим манкунианцев Алехандро Гарначо, лайкнувшим комментарий английского блогера с критикой в адрес нидерландского специалиста после матча 33-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2), где игрок был заменён в перерыве встречи.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соланке – 16'     1:1 Фернандеш – 31'     2:1 Клюйверт – 36'     2:2 Фернандеш – 65'    

«Алехандро – молодой игрок, которому многому предстоит научиться. Он извинился за этот поступок, двигаемся дальше», — приводит слова тен Хага BBC.

После игры с «Борнмутом» тен Хаг прокомментировал замену вингера словами о том, что команде нужно было добавить энергии и качества, чтобы было больше взаимодействия на правом фланге.

После 32 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и занимает седьмое место.

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Гарначо лайкнул комментарии английского блогера с критикой в адрес тен Хага
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