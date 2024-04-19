Тен Хаг отреагировал на ситуацию с Гарначо, лайкнувшим пост с критикой тренера «Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ситуации с 19-летним крайним нападающим манкунианцев Алехандро Гарначо, лайкнувшим комментарий английского блогера с критикой в адрес нидерландского специалиста после матча 33-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2), где игрок был заменён в перерыве встречи.

«Алехандро – молодой игрок, которому многому предстоит научиться. Он извинился за этот поступок, двигаемся дальше», — приводит слова тен Хага BBC.

После игры с «Борнмутом» тен Хаг прокомментировал замену вингера словами о том, что команде нужно было добавить энергии и качества, чтобы было больше взаимодействия на правом фланге.

После 32 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и занимает седьмое место.