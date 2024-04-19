Грилиш: меня покупали за £ 100 млн не для того, чтобы я забивал голы, как Эрлинг Холанд

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о том, что несправедливо оценивать футболиста исключительно по количеству результативных действий.

«Сегодня все любят говорить о голах и передачах. Меня раздражает тот факт, что можно провести блестящую игру, но не забить ни гола и не отдать ни одной результативной передачи, а люди скажут: «Ах, он не сделал то, не сделал это.

«Манчестер Сити» купил меня за £ 100 млн (€ 116 млн), однако не думаю, что хотя бы за один сезон я забивал больше восьми голов. Это показывает, что меня покупали не для того, чтобы я стал Эрлингом Холандом и был таким же сумасшедшим бомбардиром. Очевидно, что я хочу забивать больше. Кто не хотел бы забить больше? Сейчас все слишком одержимы статистикой», — приводит слова Грилиша City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Грилиш перешёл в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» летом 2021 года. За этот период он принял участие в 121 матче во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 18 ассистами.