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«В перерыве нужно было заменить всех, включая меня». Аллегри – о 2:2 с «Кальяри»

«В перерыве нужно было заменить всех, включая меня». Аллегри – о 2:2 с «Кальяри»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничьей в матче 33-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:2).

«Ювентус» проигрывал к 61 минуте со счётом 0:2, но благодаря голам Душана Влаховича и Альберто Доссена смог добыть ничейный результат.

Италия - Серия А . 33-й тур
19 апреля 2024, пятница. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
2 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Гаэтано – 30'     2:0 Мина – 36'     2:1 Влахович – 61'     2:2 Доссена – 87'    

«Мы пропустили семь контратак и продолжали ошибаться. Мы должны были сражаться, но не вошли в игру и допустили все возможные ошибки с технической точки зрения. Во втором тайме игра изменилась, и мы исправились. Нельзя отдавать начало матча сопернику. Если повезёт, сыграешь 0:0, но сегодня мы пропустили два гола. В Кальяри всегда трудно играть и выигрывать. Если ты хочешь расти и повышать уровень, игры нужно понимать.

В перерыве нужно было заменить всех, включая меня. Попадание в зону Лиги чемпионов? Нужно набраться немного терпения, стакан наполовину полон. Кубок Италии? Речь идет не о том, чтобы искупить свою вину, а о том, чтобы выйти в финал», – приводятся слова Аллегри на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

После 33 туров «Ювентус» занимает третье место в Серии А с 64 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (83 очка).

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