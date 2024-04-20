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Хавбек «Кальяри» — о ничьей с «Ювентусом»: результат с привкусом горечи

Хавбек «Кальяри» — о ничьей с «Ювентусом»: результат с привкусом горечи
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Полузащитник «Кальяри» Джанлука Гаэтано прокомментировал итоги домашнего матча с «Ювентусом» в 33-м туре итальянской Серии А (2:2).

Италия - Серия А . 33-й тур
19 апреля 2024, пятница. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
2 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Гаэтано – 30'     2:0 Мина – 36'     2:1 Влахович – 61'     2:2 Доссена – 87'    

«В этом результате есть привкус горечи. У нас был хороший матч, хотя во втором тайме мы немного сдали, и «Ювентус» нашёл возможность забить два гола. Жаль результат, но это нормально. Пенальти? Уже в раздевалке я сказал Мине, что хочу, чтобы я пробил его, а затем нам каждому досталось по одному пенальти, и это нормально (смеётся). Мы должны продолжать бороться за нашу цель, отдавая всё до конца. Жаль, очков могло быть три, как и в Милане, но нужно быть позитивным и работать каждый день, чтобы достигнуть того, чего нам всё ещё не хватает», — приводит слова Гаэтано официальный сайт «Кальяри».

«Кальяри» и «Ювентус» сыграли вничью со счётом 2:2 в матче 33-го тура Серии А. Хавбек «Кальяри» Джанлука Гаэтано на 30-й минуте открыл счёт с пенальти, его партнёр по команде защитник Йерри Мина шесть минут спустя удвоил преимущество островитян, также реализовав одиннадцатиметровый удар. Во втором тайме гости смогли отыграться. В прошлом туре Серии А «Кальяри» сыграл выездную ничью с миланским «Интером» (2:2).

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