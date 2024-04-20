«Унион» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 19:30

Сегодня, 20 апреля, состоится матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся берлинский «Унион» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступит Свен Яблонски из Бремена. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 29 матчей чемпионата Германии «Унион» набрал 29 очков и занимает 13-е место. После аналогичного количества игр немецкой Бундеслиги «Бавария» заработала 63 очка и расположилась на второй строчке.

В нынешнем сезоне немецкого чемпионата команды встречались в 13-м туре. В том противостоянии мюнхенский клуб обыграл «Унион» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Рафаэл Геррейру.