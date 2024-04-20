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«Унион» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 19:30

«Унион» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 19:30
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Сегодня, 20 апреля, состоится матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся берлинский «Унион» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступит Свен Яблонски из Бремена. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия - Бундеслига . 30-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Унион
Берлин
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 29 матчей чемпионата Германии «Унион» набрал 29 очков и занимает 13-е место. После аналогичного количества игр немецкой Бундеслиги «Бавария» заработала 63 очка и расположилась на второй строчке.

В нынешнем сезоне немецкого чемпионата команды встречались в 13-м туре. В том противостоянии мюнхенский клуб обыграл «Унион» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Рафаэл Геррейру.

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