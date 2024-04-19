Зидан не ведёт переговоры с «Баварией» и следит за ситуацией в «Юнайтед» — L’Équipe

Французский тренер Зинедин Зидан, которого слухи активно связывают с «Баварией», на текущий момент не дал согласия на переговоры с мюнхенским клубом. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, Зидан не проявляет сильной заинтересованности в том, чтобы стать новым главным тренером «Баварии», поскольку не знает немецкого языка, а также не уверен, что ему подойдёт жизнь в Мюнхене.

Вместе с этим французский специалист внимательно следит за ситуацией с «Манчестер Юнайтед», который по окончании нынешнего сезона может покинуть Эрик тен Хаг.

Подчёркивается, что «Бавария» может уговорить Зидана возглавить клуб, воздействуя на француза через советника Алена Мильяччо, который находится в хороших отношениях с почётным президентом мюнхенцев Ули Хёнесом.