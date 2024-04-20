«Челси» обыграл «Барселону» в первом матче полуфинала женской Лиги чемпионов

Завершился первый матч полуфинала женской Лиги чемпионов, в котором встречались «Барселона» и «Челси». Матч завершился победой испанского гранда со счётом 1:0.

На 40-й минуте счёт в матче открыла полузащитница Эрин Катберт.

Ответная игра состоится 27 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

В параллельном полуфинале сыграют французские «Лион» и «ПСЖ». Первый матч состоится сегодня, 20 апреля. Ответная игра пройдёт 28 апреля.

Финал женской Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» (Испания).

Напомним, «Барселона» стала обладателем трофея женской Лиги чемпионов по итогам минувшего года. В финале данного турнира каталонский клуб обыграл немецкий «Вольфсбург» со счётом 3:2.