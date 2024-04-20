Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» обыграл «Барселону» в первом матче полуфинала женской Лиги чемпионов

«Челси» обыграл «Барселону» в первом матче полуфинала женской Лиги чемпионов
Комментарии

Завершился первый матч полуфинала женской Лиги чемпионов, в котором встречались «Барселона» и «Челси». Матч завершился победой испанского гранда со счётом 1:0.

Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 1-й матч
20 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Барселона (ж)
Барселона, Испания
Окончен
0 : 1
Челси (ж)
Англия
0:1 Cuthbert – 40'    

На 40-й минуте счёт в матче открыла полузащитница Эрин Катберт.

Ответная игра состоится 27 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

В параллельном полуфинале сыграют французские «Лион» и «ПСЖ». Первый матч состоится сегодня, 20 апреля. Ответная игра пройдёт 28 апреля.

Финал женской Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» (Испания).

Напомним, «Барселона» стала обладателем трофея женской Лиги чемпионов по итогам минувшего года. В финале данного турнира каталонский клуб обыграл немецкий «Вольфсбург» со счётом 3:2.

Календарь женской Лиги чемпионов
Турнирная сетка женской Лиги чемпионов
Материалы по теме
Футболистка «Челси» Абдуллина: надеюсь, что успею поиграть на Евро за сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android