Футболистка «Челси» Абдуллина: надеюсь, что успею поиграть на Евро за сборную России

Футболистка «Челси» Алсу Абдуллина, выступающая на правах аренды за ЖФК «Париж», поделилась воспоминаниями об отстранении сборной России от участия в чемпионате Европы среди женщин — 2022.

«Много чувств было, особенно негативных. Мы прошли огромный путь, отыграли два важнейших матча с Португалией. Я вспоминаю эмоции после второго на «Сапсан Арене», мы с Маринкой Фёдоровой были просто очень счастливы. Когда узнали, что нас не допустили, я не плакала — просто сильно расстроилась.

Верю ли, что ещё сыграю на крупном турнире за сборную России? Верю. Планирую ещё долго продолжать карьеру, поэтому надеюсь, что успею поиграть на Евро», — приводит слова Абудллиной «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.

Алсу Абдуллина выступает за «Челси» с 2021 года. В составе «синих» она стала двукратной чемпионкой Англии (2021/2022, 2022/2023) и обладательницей Кубка страны (2022/2023). До «Челси» Алсу выступала за московский «Локомотив», с которым стала чемпионкой России (2021) и серебряным призёром чемпионата страны (2020). Футболистка дебютировала в национальной команде России в 16-летнем возрасте, 23 ноября 2017 года, в товарищеском матче со сборной Бельгии. Абдуллиной 22 года. Россиянка перешла во французский «Париж» на правах аренды 23 августа.