«Манчестер Сити» — «Челси»: хозяева вышли вперёд на 84-й минуте

В эти минуты проходит полуфинальный матч Кубка Англии, в котором играют «Манчестер Сити» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Матч начался в 19:15 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:0.

На 84-й минуте матча гол забил полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

На стадии 1/4 финала этого соревнования «Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0. В том противостоянии голы забил полузащитник Бернарду Силва, оформивший дубль.

На предыдущей стадии «Челси» обыграл «Лестер» со счётом 4:2. В составе лондонского клуба голами отметились Марк Кукурелья, Коул Палмер, Карни Чуквуэмека и Нони Мадуэке. За «Лестер» голом отметился Стефи Мавидиди, кроме того, защитник «синих» Аксель Дисаси забил автогол.