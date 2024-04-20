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«Манчестер Сити» — «Челси»: хозяева вышли вперёд на 84-й минуте

«Манчестер Сити» — «Челси»: хозяева вышли вперёд на 84-й минуте
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В эти минуты проходит полуфинальный матч Кубка Англии, в котором играют «Манчестер Сити» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. Матч начался в 19:15 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:0.

Кубок Англии . 1/2 финала
20 апреля 2024, суббота. 19:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Б. Силва – 84'    

На 84-й минуте матча гол забил полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

На стадии 1/4 финала этого соревнования «Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0. В том противостоянии голы забил полузащитник Бернарду Силва, оформивший дубль.

На предыдущей стадии «Челси» обыграл «Лестер» со счётом 4:2. В составе лондонского клуба голами отметились Марк Кукурелья, Коул Палмер, Карни Чуквуэмека и Нони Мадуэке. За «Лестер» голом отметился Стефи Мавидиди, кроме того, защитник «синих» Аксель Дисаси забил автогол.

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