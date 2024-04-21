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Игрок «Оренбурга» Сиваков: едем на матч с «Зенитом» за тремя очками

Игрок «Оренбурга» Сиваков: едем на матч с «Зенитом» за тремя очками
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Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 21 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что должно произойти, чтобы «Оренбург» обыграл «Зенит»? «Оренбург» должен забить на один гол больше «Зенита». Мы верим в свои силы. Нам нужны очки, мы едем в Петербург за тремя очками. А там игра покажет, что из этого получится», — приводит слова Сивакова «РБ Спорт».

Отметим, что в этом сезоне «Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» — в домашнем матче первого круга со счётом 3:1.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 46 очков. «Оренбург» идёт 12-м, заработав 26 очков.

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