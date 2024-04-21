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Marca поделилась инсайдом о будущем Андрея Лунина после великолепной игры с «Ман Сити»

Marca поделилась инсайдом о будущем Андрея Лунина после великолепной игры с «Ман Сити»
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Руководство «Реала» намерено подписать с голкипером команды Андреем Луниным долгосрочный контракт, сообщает Marca.

Отмечается, что подписание нового договора приближается, но все детали ещё не согласованы. Напомним, что текущее соглашение между сторонами истекает следующим летом.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Реал» не планирует предпринимать никаких действий по подписанию новых игроков на позицию вратаря этим летом. Также у команды нет никаких претензий к работе и самоотверженности Кепы Аррисабалаги, но он всё равно по завершению сезона вернётся в «Челси».

Лунин в этом сезоне пропустил 23 гола в 27 матчах и 12 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, в серии пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Манчестером Сити» вратарь «Реала» отразил два пенальти — от португальского хавбека Бернарду Силвы и хорватского полузащитника Матео Ковачича.

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