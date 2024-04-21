Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 14:00

«Пари НН» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча 25-го тура РПЛ начнётся в 14:00
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Смолов – 8'     1:1 Кутателадзе – 88'    

После 23 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает десятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 8-м туре. В том противостоянии «Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе бело-голубых голом отметился Фёдор Смолов. За «Пари НН» гол забил Николоз Кутателадзе.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Юрану
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android