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В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Юрану

В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Юрану
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера нижегородцев Сергея Юрана в «Спартак».

«Очень много слухов и инсайдов. На данный момент клуб ни с кем не ведёт официальные переговоры. Но понятно, что Юраном интересуются, — это яркий и харизматичный тренер. Очевидно, что он вызывает интерес в том числе и у клуба, за который раньше играл. С позиции клуба «Пари НН» скажу, что мы очень дорожим Сергеем Николаевичем и считаем его очень талантливым тренером.

Сейчас далеко преждевременно говорить, что Сергей Николаевич однозначно уйдёт в «Спартак». Также отмечу, что «Пари НН» не останется без главного тренера. У клуба есть чёткая стратегия на пять-семь лет вперёд. У «Пари НН» однозначно будет главный тренер», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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