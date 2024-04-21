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Защитник «Факела» Калинин назвал лучшего форварда РПЛ в этом сезоне

Защитник «Факела» Калинин назвал лучшего форварда РПЛ в этом сезоне
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Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим форвардом РПЛ-2023/2024. В пятницу, 19 апреля, в матче 25-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Факелом» (2:0) Кордоба забил гол и отдал голевую передачу.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Са – 60'     2:0 Кордоба – 86'    

«Считаю, что Кордоба – лучший нападающий Российской Премьер-лиги. Против него тяжело играть», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний Кордоба принял участие в 26 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. В ссписке лучших бомбардиров чемпионата России он с 12 голами занимает второе место, вслед за форвардом «Зенита» Матео Ккассеррой (16). Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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