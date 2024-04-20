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«Его тяжело удержать». Защитник ЦСКА Роша назвал самого сложного оппонента в РПЛ

«Его тяжело удержать». Защитник ЦСКА Роша назвал самого сложного оппонента в РПЛ
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Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос о том, против какого соперника из чемпионата России ему было выступать сложнее всего.

«Наверное, Кордоба. Великолепный игрок, его очень сложно удержать и закрыть. И он всегда хорошо играет в матчах против нас», — приводит слова Роши официальный сайт красно-синих.

Напомним, Джон Кордоба является нападающим «Краснодара». В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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