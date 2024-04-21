Фёдор Чалов: об уходе из ЦСКА в Европу летом сейчас не думаю. У нас идёт сезон

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос о своём возможном уходе из московского клуба и отъезде в Европу.

«Я пока не готов разговаривать о контракте и всей ситуации. У нас идёт сезон. Я отдаюсь полностью. О возможном трансфере в Европу летом сейчас не думаю», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что в минувшем феврале интерес к Чалову проявлял «Монако», представляющий французскую Лигу 1. Подчёркивалось, что ещё два европейских клуба активно изучали игру нападающего ЦСКА.

Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он провёл за ЦСКА 254 матча, где забил 87 голов и отдал 43 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего российского форварда в € 12 млн.