Франко Камоцци: Чалов умеет забивать, он сможет это делать не только в России

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о перспективах нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова заиграть в Европе.

«Чалов умеет забивать, а это главное. Он сможет это делать в Европе, не только в России. Он уже знает, что такое европейский футбол», – приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что в минувшем феврале интерес к Чалову проявлял «Монако», представляющий французскую Лигу 1. Подчёркивалось, что ещё два европейских клуба активно изучали игру нападающего ЦСКА.

Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он провёл за ЦСКА 253 матча, где забил 86 голов и отдал 43 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего российского форварда в € 12 млн.