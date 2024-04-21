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«Пари НН» — «Динамо»: Тюкавин открыл счёт в матче

«Пари НН» — «Динамо»: Тюкавин открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 31'     0:2 Фомин – 44'     0:3 Фернандес – 57'     0:4 Бителло – 66'    

На 31-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

После 23 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 10-е место. «Динамо» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды ранее встречались в 8-м туре. В том противостоянии «Динамо» и «Пари НН» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе бело-голубых голом отметился Фёдор Смолов. За «Пари НН» гол забил Николоз Кутателадзе.

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