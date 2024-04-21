Молодёжка ЖФК «Краснодара» разгромила «Факел» со счётом 24:0, установив рекорд клуба

Молодёжный состав женского «Краснодара» одержал крупнейшую победу в своей истории, разгромив воронежский «Факел» со счётом 24:0 в игре первого тура группы Б Молодёжной женской футбольной лиги.

Таким образом, молодёжка ЖФК «Краснодара» установила исторический рекорд клуба, а также превзошла достижение женской команды «быков» 2022 года, когда в матче Кубка России была обыграна «Кубань» со счётом 11:0.

Напомним, взрослый состав женской команды «Краснодара» принимает участие в Суперлиге. После четырёх туров данного соревнования «быки» набрали три очка и занимают восьмое место. В следующем туре краснодарский клуб сыграет с «Рязань-ВДВ». Игра состоится в пятницу, 26 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.